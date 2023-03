Papa Francesco ricoverato, la testimonianza: “In udienza appariva provato” (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Papa Francesco, da oggi pomeriggio al Policlinico Gemelli, è apparso affaticato ad alcuni dei fedeli ammessi al baciamano al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro. “Bergoglio – racconta all’Adnkronos Luca Paolorossi, sarto marchigiano da quattro generazioni – era affaticato e provato. E nonostante questo, sulla sedia a rotelle ha continuato a stringere mani ai fedeli ammessi al baciamano”. “Ad un certo punto – racconta – si è spazientito con un gruppo di suore che si prodigavano eccessivamente nei saluti. Francesco, con quel suo piglio, mi ha dato l’idea di redarguirle. Stamani appariva un po’ provato ma sentire del ricovero in ospedale mi ha toccato particolarmente. Facciamo tutti il tifo per lui e preghiamo per lui”. L'articolo proviene ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) –, da oggi pomeriggio al Policlinico Gemelli, è apparso affaticato ad alcuni dei fedeli ammessi al baciamano al termine dell’generale in piazza San Pietro. “Bergoglio – racconta all’Adnkronos Luca Paolorossi, sarto marchigiano da quattro generazioni – era affaticato e. E nonostante questo, sulla sedia a rotelle ha continuato a stringere mani ai fedeli ammessi al baciamano”. “Ad un certo punto – racconta – si è spazientito con un gruppo di suore che si prodigavano eccessivamente nei saluti., con quel suo piglio, mi ha dato l’idea di redarguirle. Stamaniun po’ma sentire del ricovero in ospedale mi ha toccato particolarmente. Facciamo tutti il tifo per lui e preghiamo per lui”. L'articolo proviene ...

