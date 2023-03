Napoli-Milan sarà anche la sfida tra Osimhen e Maignan (Di mercoledì 29 marzo 2023) All’andata non si erano incontrati, ma domenica al Maradona la sfida tra Napoli e Milan passerà anche dall’incrocio tra il capocannoniere e il portiere Manca poco alla sfida, la prima di questa trilogia primaverile tra Napoli e Milan, che si sfideranno allo Stadio Maradona domenica sera. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, la sfida tra azzurri e rossoneri passa anche dall’affascinante scontro tra Osimhen e Maignan. Da una parte un’attaccante in grado di mettere a segno 21 gol in stagione, dall’altra un portiere autore di ben 19 interventi decisivi in questa Serie A. All’andata non si erano incontrati, ma domenica sera promettono scintille. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) All’andata non si erano incontrati, ma domenica al Maradona latrapasseràdall’incrocio tra il capocannoniere e il portiere Manca poco alla, la prima di questa trilogia primaverile tra, che si sfideranno allo Stadio Maradona domenica sera. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, latra azzurri e rossoneri passadall’affascinante scontro tra. Da una parte un’attaccante in grado di mettere a segno 21 gol in stagione, dall’altra un portiere autore di ben 19 interventi decisivi in questa Serie A. All’andata non si erano incontrati, ma domenica sera promettono scintille. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

