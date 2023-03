LIVE Sinner-Ruusuvuori 6-3 | 2-0 ATP Miami 2023 in DIRETTA | piove tanto | non si riparte prima delle 23 00

(Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.13 A più tardi dunque amici di OA Sport. Vi aggiorneremo passo passo su eventuali nuovi spostamenti. 22.12 UFFICIALE! Il match tranon riprenderàore 17.00 locali, le 23.00 in Italia! 22.11 Instando forte al momento. Il campo non è coperto, dunque ci vorrà un po’ ancheche si asciughi. 22.10 Secondo le previsioni meteo, il temporale non dovrebbe durare a lungo. 22.08 Nel complessoha ottenuto 36 punti contro i 25 di. 22.07 Se con Rublev aveva servito benissimo, oggiha messo in campo sinora solo il 53% di prime, ottenendo il 94% dei punti (50% invece con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloigna1 : Per il momento dominio #Sinner. Peccato per la pioggia proprio ora... - sportface2016 : Primo set in scioltezza per #Sinner! Segui il LIVE della partita con #Ruusuvuori #MiamiOpen - Corriere : Sinner-Ruusuvuori al Master 1000 di Miami: Jannik a caccia della semifinale. Diretta - sportface2016 : I giocatori entrano in campo: segui il LIVE del quarto di finale tra Jannik #Sinner ed Emil #Ruusuvuori #MiamiOpen - OA_Sport : LIVE Sinner-Ruusuvuori, ATP Miami 2023 in DIRETTA: inizia la partita, in palio la semifinale - -

MIAMI (STATI UNITI) - Janniksogna le semifinali del torneo di Miami. Dopo aver sconfitto negli ottavi il russo Andrej Rublev (numero 7 delle classifiche Atp e sesto favorito del seeding), il tennista azzurro affronta nei ...Il match è in diretta dalle 21 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Caccia alla semifinale al Miami Open per Jannik. L'azzurro scenderà in ...SEGUI ILCOME SEGUIRE- RUUSUVUORI IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PROIEZIONE RANKING - Il ritorno in top 10 è sempre più vicino per. L'unico che potrebbe ...

LIVE Sinner-Ruusuvuori 6-3, 2-0 ATP Miami 2023 in DIRETTA: match interrotto, sta piovendo! OA Sport

Il match tra Emil Ruusuvuori e il giovane azzurro Jannik Sinner è in programma in Florida sul cemento ... Sky Sport Tennis (201 e 205), oltre che in streaming su SkyGo e con il live on demand su Now.• Sinner sfida il finlandese Ruusuvuori per arrivare in semifinale al Master 1000 di Miami Sinner-Ruusuvuori è in programma pochi minuti dopo le 21 (orario italiano) e sarà visibile in diretta su Sky ...