Il Papa ricoverato per un’infezione respiratoria

(Di mercoledì 29 marzo 2023) “Nei giorni scorsiFrancesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato(esclusa l’infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera.Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”. E’ quanto si legge in una nota della sala Stampa vaticana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a una tac e ad altri esami per… - MediasetTgcom24 : ++Papa Francesco in ospedale dopo un lieve malore: resta ricoverato al Gemelli++ #papafrancesco #29marzo #gemelli… - fattoquotidiano : Papa Francesco è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Secondo quanto quanto comunicato dalla sala stampa della… - RomanatoM : RT @Kagakazov: Hanno ricoverato il Papa? - BlunoteWeb : Lieve malore, Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli -

Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera. Annullate le udienze Per due giorni tutti gli appuntamenti che aveva fissato in ...Preoccupazione perFrancesco, che oggi pomeriggio è statoal Policlinico Gemelli di Roma perché 'nei giorni scorsi ha lamentato alcune difficoltà respiratorie per effettuare alcuni controlli medici. L'...Ilal decimo piano della struttura, nel reparto dedicato ai Pontefici che Wojtyla chiamava scherzosamente 'il terzo Vaticano'.Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ...

Papa Francesco ricoverato al Gemelli: «Infezione respiratoria, alcuni giorni in ospedale» Corriere della Sera

Per ora sono stati ufficialmente cancellati gli impegni per i prossimi due giorni, ma sembra certo che il Papa dovrà restare ricoverato per un periodo ben più lungo. Al momento è altamente improbabile ...Il pontefice è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma a seguito di un malore. Ecco le ultime notizie sul suo stato di salute. Papa Francesco si trova ricoverato da oggi pomeriggio presso il ...