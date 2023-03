Cirstea | che sorpresa a Miami | prima semifinale WTA 1000 dopo 10 anni

(Di mercoledì 29 marzo 2023)dieci, Soranatorna a giocare ladi un WTA. Non le era più successo da Toronto nel 2013, quando arrivò in finale, fermata solo da Serena Williams. Per conquistare la ...

... 2023 Numero 74 nel ranking WTA, e numero 27 solo un anno fa,è la giocatrice con la più bassa classifica ancora in tabellone. E' l'unica delle otto qualificate per i quartinon sia ...Annulla poi una palla - break con un dritto a uscire strepitoso, ma altrettanto bella se non di più è la risposta vincente in lungolinea dila riporta a un punto dal break. A quel punto ...vince a sorpresa contro Sabalenka nel match valido per i quarti di finale del Wta 1000 di ... 6 - 4 6 - 4, in un'ora e 27 minuti di gioco, il punteggio a favore della tennista rumenaelimina ...

WTA Miami: colpaccio Cirstea contro una Sabalenka non al meglio, Sorana in semifinale oktennis

La terza sconfitta del suo comunque splendido fin qui 2023 porta la firma della rumena Sorana Cirstea. Non inganni la sua posizione nel ranking; la sedia 74, che verrà presto abbandonata per uno ...Colpaccio di Sorana Cirstea, che a Miami si prende la vittoria contro Aryna Sabalenka e torna in semifinale in un WTA 1000 ormai 10 anni dopo l’ultima volta a Toronto nell’estate del 2013. Sembrava ...