Reddito di cittadinanza | il crollo nel 2023 dopo la stretta annunciata dal governo | tonfo delle nuove richieste a febbraio

(Di martedì 28 marzo 2023) In un anno le domande per ottenere ildisono crollate del 65,2% secondo l’Osservatorio Inps. A gennaio elesono state 90.887 a fronte261.378 dei primi due mesi del 2022. A gennaio di quest’anno le domande sono state 88.184, mentre apoco più di 2mila. Si tratta di dati provvisori, spiega l’Inps, ma che già indicherebbero il trend legato ai maggiori controlli e alladalsul sussidio. In calo anche i beneficiari dell’assegno, in particolare ale famiglie con ildisono state 1.001.743 per 2.135.395 di persone coinvolte, con un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentito truffe colossali… - PagellaPolitica : ?? Matteo Salvini dice che il ponte sullo Stretto di Messina costa quanto un anno di reddito di cittadinanza. Abbiam… - ultimora_pol : Matteo #Renzi: 'Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentito… - kocisse1 : RT @capitano_ri: Fino a ieri #pd e #m5s ci raccontavano che migliaia di italiani e stranieri non trovavano lavoro e per questo andavano aiu… - GianmarioFerri : @carloemme50 I Percettori di Reddito di cittadinanza. Chi vuole cheli assuma? -

Continueremo a lavorare sulle nostre proposte sul salario minimo e sul sostegno di chi, senza ildi, potrebbe trovarsi in futuro senza lavoro in una fase economica molto critica'. In un anno le domande per ottenere ildisono crollate del 65,2% secondo l'Osservatorio Inps. A gennaio e febbraio 2023 le nuove richieste sono state 90.887 a fronte delle 261.378 dei primi due mesi del 2022.

Reddito di cittadinanza, a febbraio crollo del numero di famiglie con il sussidio: ora sono un milione ilmessaggero.it

A risollevare la questione è il sindacato della Cgil di Savona. “Spesso si trovano scuse come ad esempio preferire il reddito di cittadinanza ad un contratto, o semplicemente che non si ha voglia di ...Faremo il possibile affinché gli italiani non abbiano danni. Sono certa che dagli errori si trovino delle soluzioni” Il reddito di cittadinanza è stato abbassato, la manovra è stata criticata, questo ...