Napoli | Raspadori ha svolto quasi tutto l’allenamento in gruppo

Il Napoli ha pubblicato sul suo sito ufficiale il report dell'allenamento di oggi della squadra di Luciano Spalletti. Il Napoli si prepara in vista della sfida di campionato contro il Milan. Buone notizie dall'infermeria: Giacomo Raspadori è tornato a disposizione del tecnico, svolgendo quasi tutta la seduta in gruppo. Dopo la settimana di sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione tecnica. Successivamente lavoro di potenza aerobica e partitina a campo ridotto. Dall'infermeria: Raspadori ha svolto quasi tutto l'allenamento in gruppo.

