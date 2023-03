L'inutile Cnel è come i pini di Roma: la vita non lo spezza. Meloni pensa a Brunetta presidente (Di martedì 28 marzo 2023) Renzi lo voleva abolire ma il progetto si infranse sul referendum (perso). Il mandato di Treu è alla fine e Meloni gradisce alla guida l'ex ministro, uno dei pochi politici che non ne ha mai invocato la cancellazione. Negli anni le definizioni sono state tutte poco edificanti: da luogo di “totale spreco di risorse pubbliche” a “cimitero per gli elefanti”. Ma è organo costituzionale Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 marzo 2023) Renzi lo voleva abolire ma il progetto si infranse sul referendum (perso). Il mandato di Treu è alla fine egradisce alla guida l'ex ministro, uno dei pochi politici che non ne ha mai invocato la cancellazione. Negli anni le definizioni sono state tutte poco edificanti: da luogo di “totale spreco di risorse pubbliche” a “cimitero per gli elefanti”. Ma è organo costituzionale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : L'inutile Cnel è come i pini di Roma: la vita non lo spezza. Meloni pensa a Brunetta presidente (di P. Salvatori) - nuccia20 : RT @CristinaMolendi: Ricordo che quel Brunetta di quello che al #Referendum2016 si dette tanto da fare per sponsorizzare il NO. Eccolo infa… - Gi71376847 : RT @CristinaMolendi: Ricordo che quel Brunetta di quello che al #Referendum2016 si dette tanto da fare per sponsorizzare il NO. Eccolo infa… - MicheleAlbore : RT @CristinaMolendi: Ricordo che quel Brunetta di quello che al #Referendum2016 si dette tanto da fare per sponsorizzare il NO. Eccolo infa… - 57Davide : RT @CristinaMolendi: Ricordo che quel Brunetta di quello che al #Referendum2016 si dette tanto da fare per sponsorizzare il NO. Eccolo infa… -