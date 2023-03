Juve | Di Maria vicino al rinnovo con i bianconeri

(Di martedì 28 marzo 2023) Angel Dialcon la? Dall’Argentina filtra ottimismo sulla permanenza in bianconero Arrivano importanti novità dall’Argentina sul futuro di Di. Secondo quanto riportato da Tyc Sports, infatti, ildel Fideo con lasarebbe più. Gli ultimi contatti con l’entourage sarebbero stati molto positivi, con l’ex PSG che avrebbe dato il benestare per la permanenza a Torino. Filtra sempre maggiore ottimismo sul fronte Di. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

