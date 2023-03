Il Papa invia 10mila farmaci per i terremotati della Turchia (Di martedì 28 marzo 2023) Città del Vaticano – Nuovo gesto di prossimità di Papa Francesco per quanti sono stati colpiti dal devastante sisma che lo scorso 6 febbraio ha scosso la zona al confine tra la Turchia e la Siria, con un bilancio di oltre 50 mila morti. Il Dicastero per il Servizio della Carità, su mandato del Pontefice, sta inviando medicine destinate alla popolazione, in collaborazione con l’Ambasciata turca presso la Santa Sede. Tra ieri e oggi, 10 mila farmaci stanno arrivando a bordo di aerei di linea in Turchia. Immediatamente dopo il terremoto, che in Turchia ha provocato quasi 2 milioni di sfollati, l’Elemosineria Apostolica si era mobilitata inviando soprattutto cibo in scatola, così come pure pannolini e altro materiale per le necessità più impellenti. A ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 marzo 2023) Città del Vaticano – Nuovo gesto di prossimità diFrancesco per quanti sono stati colpiti dal devastante sisma che lo scorso 6 febbraio ha scosso la zona al confine tra lae la Siria, con un bilancio di oltre 50 mila morti. Il Dicastero per il ServizioCarità, su mandato del Pontefice, stando medicine destinate alla popolazione, in collaborazione con l’Ambasciata turca presso la Santa Sede. Tra ieri e oggi, 10 milastanno arrivando a bordo di aerei di linea in. Immediatamente dopo il terremoto, che inha provocato quasi 2 milioni di sfollati, l’Elemosineria Apostolica si era mobilitatando soprattutto cibo in scatola, così come pure pannolini e altro materiale per le necessità più impellenti. A ...

