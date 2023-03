Tragedia a Cagliari, Monica Perra muore dopo una caduta di 50 metri dalla scogliera di Cala Fighera (Di lunedì 27 marzo 2023) Durante un’escursione sulla scogliera Calamosca, nel golfo di Cagliari, Monica Perra, 39 anni, è morta cadendo sulle rocce dopo un volo di 50 metri. A scoprire il suo corpo senza vita un altro escursionista che passava sulla spiaggia di Cala Fighera. L’uomo ha allertato subito le forze dell’ordine e i soccorsi, ma arrivati sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso causato dalle ferite gravi ferite riportate nella caduta sulle rocce. La 39enne era un’appassionata di escursioni e lanci con il paracadute. Sul promontorio dove ha trovato la morte si era già recata spesso, visitando le falesie della Sella del Diavolo. La polizia ha fatto sapere delle difficoltà incontrate nel tentativo di recuperare il cadavere ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Durante un’escursione sullamosca, nel golfo di, 39 anni, è morta cadendo sulle rocceun volo di 50. A scoprire il suo corpo senza vita un altro escursionista che passava sulla spiaggia di. L’uomo ha allertato subito le forze dell’ordine e i soccorsi, ma arrivati sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso causato dalle ferite gravi ferite riportate nellasulle rocce. La 39enne era un’appassionata di escursioni e lanci con il paracadute. Sul promontorio dove ha trovato la morte si era già recata spesso, visitando le falesie della Sella del Diavolo. La polizia ha fatto sapere delle difficoltà incontrate nel tentativo di recuperare il cadavere ...

