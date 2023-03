Scomparso a Santo Domingo 12 anni fa | ricostruita foto con ‘l’age progression’

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDi lui si sono perse le tracce a, nel marzo 2011, quando, sostiene la madre, il padre lo portò via. Da quel giorno non lo ha più visto e ora, grazie all’avvocato napoletano Luigi Ferrandino e all’Associazione “Missing Ángels Org”, con sede in Arizona, è riuscita ad ottenere attraverso l’age progression unache lo ritrae con le fattezze che potrebbe avrebbe oggi. A rendere nota la storia di Dorian, affettuosamente chiamato dalla sua mamma “Pochi“, è proprio l’avvocato Ferrandino, che già si sta occupando del caso di Angela Celentano, scomparsa il 10 agosto 1996 sul monte Faito all’età di tre. A lui si è rivolta María Virginia Dorrejo, mamma di Dorian Streit Dorrejo portato via il 4 marzo 2011 dal padre di nazionalità svizzera Marco Aurelio Giuseppe Streit conosciuto con ...

