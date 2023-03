L'arte di Guido Reni in scena al Prado, Sangiuliano: "Orgoglio per gli italiani" (Di lunedì 27 marzo 2023) "La mostra di Guido Reni al Prado è motivo di Orgoglio per tutti gli italiani. È un'esposizione che celebra giustamente il grande pittore bolognese, tra le massime espressioni del classicismo del Seicento, grazie anche ai prestiti di opere da diversi musei italiani". A dichiararlo il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in vista dell'inaugurazione di questa sera del nuovo progetto espositivo temporaneo nel museo madrileno. "La collaborazione fra il sistema museale italiano e il museo Prado è un esempio virtuoso di circolazione europea delle opere. In contemporanea a Napoli, a Capodimonte, si può ammirare la Madonna del Pesce di Raffaello, prestata proprio dal museo spagnolo", ha aggiunto Sangiuliano. In mattinata, il ministro ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) "La mostra dialè motivo diper tutti gli. È un'esposizione che celebra giustamente il grande pittore bolognese, tra le massime espressioni del classicismo del Seicento, grazie anche ai prestiti di opere da diversi musei". A dichiararlo il ministro della Cultura, Gennaro, in vista dell'inaugurazione di questa sera del nuovo progetto espositivo temporaneo nel museo madrileno. "La collaborazione fra il sistema museale italiano e il museoè un esempio virtuoso di circolazione europea delle opere. In contemporanea a Napoli, a Capodimonte, si può ammirare la Madonna del Pesce di Raffaello, prestata proprio dal museo spagnolo", ha aggiunto. In mattinata, il ministro ...

