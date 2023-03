Il decalogo sulle Fosse Ardeatine ad uso della presidente Meloni | che dimentica l’antifascismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Non c’è niente da fare. Ladel Consiglio (sedicente “il”) Giorgiaè allergica al. In un messaggio da Bruxelles, ricordando la strage delle(avvenuta come vendetta dopo che 33 soldati del Polizeiregiment “Bozen” erano stati uccisi a Roma da 12 partigianiGap), ha detto che “79 anni fa 335 italiani sono stati barbaramente trucidati dalle truppe di occupazione naziste. Italiani innocenti massacrati solo perché italiani”. 1. Furono uccisi perché erano antifascisti, ebrei e oppositori politici (nessuno di loro era coinvolto nell’attentato, legittimo, contro le truppe tedesche di occupazione in via Rasella); 2. Li uccisero i soldati nazisti (a turno con 335 colpi alla nuca) che però erano stati legittimati a ...