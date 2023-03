Volta Catalunya | vittoria finale di Roglic | a Barcellona l' ultima tappa la firma Evenepoel

(Di domenica 26 marzo 2023) ... è andato in scena il duello tra i due grandi favoriti per il Giro d'Italia 106: tra l'altro questa per entrambi era l'corsa a tappe prima della gara della Gazzetta.partiva secondo ...

Primoz Roglic ha vinto la. Nell'ultima tappa, 136 km con partenza e arrivo a Barcellona con il tradizionale circuito del Montjuic (quello dove Gimondi vinse il Mondiale nel 1973), il successo è andato a Remco ...La sesta tappa dellasi è conclusa con la vittoria di Kaden Groves, ma Remco Evenepoel lascia trasparire dalle sue parole l'amarezza di non aver messo a segno l'azione nata in salita: "Avevamo ...Nonostante un problema meccanico a 3,7 km dal traguardo, alla fine è Groves a vincere la sesta tappa della2023. Cade Bernal, miglior italiano Ciccone che chiude 14esimo. In classifica generale cambia poco: Roglic in testa con un vantaggio di 10" da Evenepoel quando manca solo la tappa ...

Volta a Catalunya - Evenepoel: "Non sono arrabbiato con Roglic, magari attacchiamo insieme a Barcellona" Eurosport IT

Spettacolo anche nell’ultima giornata tra i due favoriti del Giro d’Italia: l’iridato belga tenta di staccare lo sloveno, poi lo batte allo sprint ma non lo scavalca in classifica ...Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Settima Tappa della Volta a Catalunya 2023. Questa settimana di corsa in Catalogna si ...