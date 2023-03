Movida blindata a Napoli dopo l’omicidio di Francesco Pio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuticon massiccia presenza delle forze dell’ordine. Un piano sicurezza a una settimana esatta dalla morte diPio Maimone, il giovane vittima innocente di un colpo di pistola esploso da un altro ragazzo,Pio Valda, durante per una lite per futili motivi. Gli uomini dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di, insieme con quelli della Polizia locale si sono concentrati proprio nella zona degli chalet di Mergellina dove si sono verificati due omicidi nel giro di due settimane. Identificate 336 persone, controllati 169 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo e 5 a fermo amministrativo, e contestato 34 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, ...