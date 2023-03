Moggi: "Come si fa a dare 15 punti di penalizzazione alla Juventus...?" (Di domenica 26 marzo 2023) Luciano Moggi, ex direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato un'intervista esclusiva a "TuttomercatoWeb.com", di seguito le sue dichiarazioni: Se la Juventus può vincere l'Europa League? Non ho la palla magica, ci sono squadre ben più forti, penso al Manchester United. Dire che la vincerà è azzardato, ma potrebbe fare bene. Lo Sporting CP è una squadra ben attrezzata fisicamente, veloce, tecnicamente valida... Mette in difficoltà il nostro gioco. Penso alla partita tra Inter e Juventus: i nerazzurri hanno fatto quasi il 70% di possesso palla, chi guarda la partita in maniera superficiale pensa ad un dominio, ma in realtà è stato lento e prevedibile. I portoghesi non lasciano spazi, hanno eliminato l'Arsenal... Sarà un bel confronto". Si può quindi rivalutare ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 marzo 2023) Luciano, ex direttore sportivo della, ha rilasciato un'intervista esclusiva a "TuttomercatoWeb.com", di seguito le sue dichiarazioni: Se lapuò vincere l'Europa League? Non ho la pmagica, ci sono squadre ben più forti, penso al Manchester United. Dire che la vincerà è azzardato, ma potrebbe fare bene. Lo Sporting CP è una squadra ben attrezzata fisicamente, veloce, tecnicamente valida... Mette in difficoltà il nostro gioco. Pensopartita tra Inter e: i nerazzurri hanno fatto quasi il 70% di possesso p, chi guarda la partita in maniera superficiale pensa ad un dominio, ma in realtà è stato lento e prevedibile. I portoghesi non lasciano spazi, hanno eliminato l'Arsenal... Sarà un bel confronto". Si può quindi rivalutare ...

