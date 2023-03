Inghilterra – Ucraina 2-0 | analisi tattica e considerazioni

(Di domenica 26 marzo 2023) L’di oggi riguarda, che si sono affrontate per il secondo turno delle qualificazioni ai prossimi Europei. Le due squadre sono inserite nel girone dell’Italia. Gli inglesi hanno già vinto la prima partita, forse la più impegnativa per loro nel girone venendo a vincere a Napoli contro l’Italia. Con un’altra vittoria potrebbero prendere il largo verso la vittoria del girone. L’è invece al debutto nel girone ed è una squadra tutta da scoprire. Occupa la ventiseiesima posizione del Ranking FIFA e viene da un 2022 deludente con tre sconfitte sonore con Armenia e Scozia e un pareggio sempre con la Scozia. Il tabellino dice 0 goal fatti e 8 subiti in tre incontri di UEFA Nations League....

ManciniCLASSIFICA GRUPPO C:* 6 punti; Macedonia del Nord 3 punti;, Italia e Malta 0*una partita in piùARBITRO: Georgi KabakovCalendario e risultati qualificazioni Risultati di domenica Gruppo C :2 - 0 , Malta - Italia Gruppo H : Kazakistan - Danimarca 3 - 2 , Slovenia - San Marino 2 - 0 , Irlanda del ...Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Pickford; James, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Phillips, Rice; Saka, Kane, Foden Allenatore: Southgate.(4 - ...

Inghilterra-Ucraina 2-0, gol e highlights: decidono le reti di Kane e Saka Sky Sport

Oltre a Malta-Italia nella giornata di oggi, domenica 26 marzo, erano in programma altre sette partite delle qualificazioni ad Euro 2024. Nel girone C, quello che vede coinvolti gli azzurri di Roberto ...Dopo la sconfitta nella prima giornata di qualificazioni per Euro 2024 contro l'Inghilterra, l'Italia di Roberto Mancini si prepara ad affrontare Malta per la seconda e ultima partita di questi giorni ...