Ultime Notizie – Ascolti tv | ‘Felicissima sera’ debutta e vince la serata con il 19 | 5%

(Di sabato 25 marzo 2023) L’esordio disera – All inclusive!’ ha segnato il 19,5% con 2.794.000 telespettatori aggiudicandosi glidella primadi ieri. Su Rai1 ‘Benedetta Primavera’ ha ottenuto invece 2.481.000 telespettatori e il 15,8% di share. In terza posizione c’è Italia 1 che con il film ‘Homefront’ ha registrato 1.157.000 telespettatori e il 6,3% di share. Appena fuori dal podio per numero di telespettatori Retequattro con ‘Quarto Grado’, visto da 1.126.000 pari al 7,95% di share. Su Nove ‘Fratelli di Crozza’ ha registrato 1.109.000 telespettatori e il 5,8%, mentre Rai2 con ‘N.C.I.S.’ ha raccolto 954.000 telespettatori e 4,7% e, a seguire, ‘N.C.I.S. Hawaii’ ne ha conquistati 758.000 con il 4,3%. Su La7 ‘Propaganda Live’ ha totalizzato 785.000 telespettatori con il 5,7% mentre Rai3 con il doc ‘Alberto Tomba. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - ExplainMeTheTT : ##25marzo 1) Oggi 25marzo vediamo i trend sui social network che riflettono le ultime notizie sul processo Prisma… - RedazioneDedalo : Palermo – Grosso (Sifus Confali): Luca Sammartino, ha disatteso quanto chiesto e si proponeva di fare… - Bluerose6898 : RT @Wondercri1982: L'UCSF ordina ai propri medici di ignorare le lesioni da vaccino COVID 'Non archiviano nemmeno i rapporti VAERS. Quest… - RedazioneDedalo : Ragusa - L’Accademia delle Prefi premia la migliore pasticceria di uova pasquali -

TEMI: arena alpe adria concerto lignano eventi lignano lignano sabbiadoro fvg lignano sunset festivallignano villabanks villabanks concertoVillaBanks in concerto al Lignano ...... cane entrare chiesa cane guida cane guida non vedenti cane può entrare chiesa cane vitato chiesa chiesa triestefriuli venezia giuliatrieste partito animalista fvg...TEMI: aperture partite iva economia friuli venezia giulia Ires Fvgfriulifvg partite iva partite iva friuliIl cane guida non può entrare, non vedente cacciato dalla ...

Yeremi Pino al Napoli, le ultime notizie: Lozano in cambio al Villarreal ilmattino.it

“Come sempre la Serie B è un bellissimo campionato, ogni anno ci tiene con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Il Cosenza molto bene: 9 punti nelle ultime 4 partite per una ...Calciomercato Roma, fa tutto José Mourinho. Nuovo colpo alla Dybala in vista della sessione estiva: ecco la strategia giallorossa per i prossimi mesi La Roma è arrivata all’ultima sosta della stagione ...