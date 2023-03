Ultime Notizie – “Armi nucleari tattiche in Bielorussia” (Di sabato 25 marzo 2023) La Russia dispiegherà Armi nucleari tattiche in Bielorussia. Lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin, secondo cui si tratta di una risposta al Regno Unito per l’invio di proiettili all’uranio impoverito all’Ucraina. In Bielorussia saranno dispiegati dieci aerei che possono portare Armi nucleari tattiche. “Con il presidente Aleksander Lukashenko abbiamo concordato che dispiegheremo Armi nucleati tattiche in Bielorussia senza violare il regime di non proliferazione”, ha annunciato il leader del Cremlino. “La Russia risponderà all’uso di munizioni all’uranio impoverito. Mosca ha molte di queste Armi, ma non le ha ancora usate”, ha sottolineato Putin. Del resto il presidente russo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 marzo 2023) La Russia dispiegheràin. Lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin, secondo cui si tratta di una risposta al Regno Unito per l’invio di proiettili all’uranio impoverito all’Ucraina. Insaranno dispiegati dieci aerei che possono portare. “Con il presidente Aleksander Lukashenko abbiamo concordato che dispiegheremonucleatiinsenza violare il regime di non proliferazione”, ha annunciato il leader del Cremlino. “La Russia risponderà all’uso di munizioni all’uranio impoverito. Mosca ha molte di queste, ma non le ha ancora usate”, ha sottolineato Putin. Del resto il presidente russo ...

