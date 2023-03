Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Thiaw sul Milan: ‘Il giocatore che mi ha fatto impazzire è stato Boateng’: Malick Thiaw parla così sui giocatori ch… - GianniVaretto : RT @MilanNewsit: Thiaw sul suo idolo: 'Il giocatore che associo di più al Milan è Kevin-Prince Boateng, mi ha fatto impazzire' https://t.co… - RadioRossonera : 'Il giocatore che associo di più al Milan è Kevin-Prince Boateng' ??? Malick #Thiaw a tutto campo sul #Milan nell'i… - AntonioFantastk : RT @MilanNewsit: Thiaw sul suo idolo: 'Il giocatore che associo di più al Milan è Kevin-Prince Boateng, mi ha fatto impazzire' https://t.co… - vanandrix79 : RT @MilanNewsit: Thiaw sul suo idolo: 'Il giocatore che associo di più al Milan è Kevin-Prince Boateng, mi ha fatto impazzire' https://t.co… -

Andandoconcreto,campo,ha parlato della sfida col grande Napoli in campionato e in Champions League : 'Il Napoli sta disputando una grande stagione sia in Serie A che in Champions ...... ha poi specificato chi è il suo reale punto di riferimento milanista: Poi una parola su Maldini :ha anche parlato di Ibrahimovic : Il difensore ha ammesso di sentirsi a casa in Italia, e...Malick, difensore classe 2001 del Milan, ha parlato dal ritiro della Germania ai microfoni di DFB.de. Di seguito le sue dichiarazioni sulla ChampionsNapoli : 'Loro sta facendo una grande ...

Thiaw sul Milan: 'Il giocatore che mi ha fatto impazzire è stato Boateng' Calciomercato.com

Malick Thiaw, difensore centrale del Milan, si è così espresso dal ritiro della Germania sul calcio italiano: "In Germania, negli ultimi anni, non si è parlato molto di Serie A. Per questo l'alto ...Malick Thiaw, difensore centrale del Milan, si è così espresso dal ritiro della Germania sul suo idolo rossonero: "Ronaldinho è stato il primo. Ma a posteriori, il giocatore che associo di più al ...