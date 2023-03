(Di sabato 25 marzo 2023) Tratto dall’Accademia dellaIn questo articolo si cercherà dire a quanti ci chiedono se sia corretto usare i verbi salire ere per descrivere uno spostamento che avviene da sud a nord (e viceversa), ossia, ad esempio, se sia corretto dire salire aconsiderando come punto di partenza un posto situato più a sud della città. Perre a questa domanda è necessario spiegare brevemente alcuni concetti legati a quella che in linguistica viene chiamata deissi ossia il modo in cui si riflette nella lingua, attraverso strutture linguistiche, la percezione che ha l’uomo del contesto extralinguistico (dal greco ?????? ‘dimostrazione’, da ???????? ‘mostrare’, cfr. Levinson 1983, p. 54). Nel nostro caso particolare si parla di deissi spaziale e le strutture linguistiche che ...

Si «sale» a Milano e si «scende» a Napoli Risponde la Crusca Linkiesta.it

v.intr. (essere) spostarsi in un luogo posto più a Nord: da Lecce sono salito a Milano scendere [..] 4. v.intr. (essere) estens., spostarsi in un luogo posto più a sud: i normanni scesero in Italia ...