MotoGp, Luca Marini: “Stupito dai tempi che stiamo facendo” (Di sabato 25 marzo 2023) È un Luca Marini sorpreso quello che si è presentato ai microfoni dei giornalisti dopo la sessione di prove libere di MotoGp sul circuito di Portimao. In vista della gara di domenica, il fratello di Valentino Rossi si è piazzato in quarta posizione. Un risultato di valore per il pilota all’interno del team Mooney VR46 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) È unsorpreso quello che si è presentato ai microfoni dei giornalisti dopo la sessione di prove libere disul circuito di Portimao. In vista della gara di domenica, il fratello di Valentino Rossi si è piazzato in quarta posizione. Un risultato di valore per il pilota all’interno del team Mooney VR46 ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : MotoGP 2023. GP del Portogallo. Luca Marini: 'A Portimao le pietre sono taglienti, in Safety commission abbiamo mol… - almufuli10 : RT @biagio4658: Chad Luca per me sta dicendo tra sé e sé, si Bro come dici tu, non ci ho capito un cazzo - Cristia93103770 : @MotoGP @PeccoBagnaia @Luca_Marini_97 Grande intesa fra due campioni - BenJiDoGood : @MotoGP @PeccoBagnaia @Luca_Marini_97 Quant'è bello quel suomy - biagio4658 : Chad Luca per me sta dicendo tra sé e sé, si Bro come dici tu, non ci ho capito un cazzo -