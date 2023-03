Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Il pullman di Mourinho funziona ancora a meraviglia: la #Roma fa il suo dovere e l'Italia torna a portare 6 squadre… - sportli26181512 : Juve, torna Arthur e parte Rabiot: è un dramma sportivo e finanziario: Un bagno di sangue finanziario e tecnico. L'… - cmdotcom : Juve, torna Arthur e parte Rabiot: è un dramma sportivo e finanziario - GiorgioMinelli1 : Tegola sulla juve, domani torna l'ora legale - cineledger : RT @Pistogolblasta2: Domenica torna l'ora legale. Tranne per la #Juve. -

La Roma non vuole e non può certamente sborsare i 35 milioni di euro che laspera di intascare dagli inglesi. Attenzione però, lo statunitense ha un contratto con i bianconeri fino al 2025, per ...L'INCONTRO - La scorsa estatealla Juventus Next Gen dove ne diventa punto fisso fino a ... operazione a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita da versare nelle casse dellaFALLO DI MANO… DI NUOVO - La mentenuovamente alle polemiche della scorsa domenica ed al gol di Kostic convalidato in Inter - Juventus maschile. L'immagine del tocco di mano di Rabiot è ...

Juve, torna Arthur e parte Rabiot: è un dramma sportivo e finanziario Calciomercato.com

Non è mai troppo presto per parlare di mercato e, nel caso del reparto offensivo del Milan, l'occasione è sempre propizia: il futuro del reparto avanzato rossonero non è del tutto chiaro, con molti… ...Calciomercato Juventus, su McKennie c’è anche la Roma E in caso di retrocessione e di conseguente mancato riscatto, ci sarebbero già tre squadre pronte a bussare alla porta della Juventus per il ...