Inter, Altobelli: “Lukaku giocatore particolare, penso che la sua storia in nerazzurro sia finita” (Di sabato 25 marzo 2023) Alessandro Altobelli, in un’Intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, ha analizzato il momento degli attaccanti dell’Inter, secondo lui ormai ai titoli di coda con Romelu Lukaku. “È un giocatore particolare – ha affermato Altobelli –. Con Conte è stato un trascinatore, determinante per la vittoria dello scudetto. Poi è andato al Chelsea e in Inghilterra non gli è andata bene. Così è voluto tornare in Italia, ma oggi non è più quel Lukaku che tutti si ricordavano nella prima avventura nerazzurra. Non sta passando un buon momento, non segna, fa fatica. Per di più è pure in prestito: penso che la storia di Lukaku con l’Inter sia finita, a meno che da qui alla ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Alessandro, in un’vista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, ha analizzato il momento degli attaccanti dell’, secondo lui ormai ai titoli di coda con Romelu. “È un– ha affermato–. Con Conte è stato un trascinatore, determinante per la vittoria dello scudetto. Poi è andato al Chelsea e in Inghilterra non gli è andata bene. Così è voluto tornare in Italia, ma oggi non è più quelche tutti si ricordavano nella prima avventura nerazzurra. Non sta passando un buon momento, non segna, fa fatica. Per di più è pure in prestito:che ladicon l’sia, a meno che da qui alla ...

