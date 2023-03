Frasi razziste e omofobe contro Hamilton | arriva la stangata per Piquet

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Frasi razziste e omofobe su Hamilton: Piquet condannato, multa di 800mila euro #F1 - colfeliciano : @repubblica A sto. Tutti quelli che prendono l'aperitivo Negroni possono essere denunciati per frasi razziste, ques… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Nelson Piquet condannato per le frasi razziste contro Hamilton: pagherà 900mila euro [a cura della redazione Sport] https:/… - Bianca34874951 : RT @repubblica: Nelson Piquet condannato per le frasi razziste contro Hamilton: pagherà 900mila euro [a cura della redazione Sport] https:/… - lolalalla : RT @matteodiamante: @__Fabiana___ @DanieleDalMoro1 Frasi razziste?io? “Tu insegni a me l’educazione che vieni in Italia dalla Spagna e insu… -

Novecentomila euro di multa. Ossia cinque milioni di reais. Tanto sono costate le espressionie omofobe con cui Nelson Piquet ha definito Lewis Hamilton . Il campione del mondo del 1981, del 1983 e del 1987 è stato condannato in primo grado dal Tribunale civile di Brasilia per quanto ...Lo scandalo, stavolta, non è stato soltanto mediatico: dopo essere finito nell'occhio del ciclone delle polemiche per lee omofobe pronunciate contro Lewis Hamilton, il tre volte iridato di Formula 1 Nelson Piquet è stato infatti condannato a pagare una cospicua somma di denaro a titolo di risarcimento ...E' accaduto a Castelletto Ticino, come riportano i colleghi di notiziaoggi.it In particolare, secondo l'accusa i due pensionati avrebbero indirizzatoai vicini, rei a loro volta di ...

Nelson Piquet, tre volte campione del mondo di Formula 1, è stato condannato a pagare cinque milioni di real brasiliani, l'equivalente di circa 800mila euro, per aver fatto commenti razzisti e omofobi ...Nelson Piquet è stato condannato in primo grado a pagare un risarcimento di 5 milioni di reais - al cambio quasi 900mila euro - per commenti razzisti e omofobi contro ... del razzismo e dell'omofobia" ...