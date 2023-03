Francia | manifestazione ' verde' con scontri | 31 feriti di cui unno grave

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... s02526371 : RT @dukana2: #Francia, violenti scontri alla manifestazione contro il bacino idrico (scempio ambientale) di #SainteSoline: a fuoco i mezzi… - cseoanem : RT @DinamoPress: #Francia #25marzo in corso oggi la manifestazione internazionale lanciata da #Soulèvementsdelaterre con la giornata della… - dukana2 : RT @dukana2: #Francia, violenti scontri alla manifestazione contro il bacino idrico (scempio ambientale) di #SainteSoline: a fuoco i mezzi… - FabGiagnoni : RT @dukana2: #Francia, violenti scontri alla manifestazione contro il bacino idrico (scempio ambientale) di #SainteSoline: a fuoco i mezzi… - Mirandola59 : RT @dukana2: #Francia, violenti scontri alla manifestazione contro il bacino idrico (scempio ambientale) di #SainteSoline: a fuoco i mezzi… -

... nellaoccidentale. Il bilancio è allarmante: un poliziotto è stato ferito in modo grave, altri 30 (23 agenti e 7 manifestanti) hanno riportato danni fisici nel corso dellaa ...Migliaia di persone sfilavano in unanon autorizzata contro il progetto, portato avanti da una cooperativa di agricoltori ( laè il primo produttore ed esportatore agricolo ...Violenti scontri al bacino idrico in costruzione a Sainte - Soline, nel dipartimento occidentale francese della Deux - Sèvres, dove migliaia di persone sfilano in unanon autorizzata contro il progetto, portato avanti da una cooperativa di agricoltori e sostenuto dallo Stato. Fra mille e 1.500 casseur e black - block sono presenti fra gli 8 - 10.000 ...

PARIGI - La “guerra dell'acqua” provoca tensioni e scontri a Sainte-Soline, comune di poco più di trecento abitanti nella regione della Nuova Aquitania, nel cuore della Francia ... trasformata in ...Dopo gli scontri di Parigi, black-bloc in azione al corteo contro il bacino di Sainte-Soline. Sale la tensione Caos in Francia dopo le manifestazioni dei giorni scorsi contro la riforma delle pensioni ...