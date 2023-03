Dissidente russa avvelenata con metalli pesanti. Elivira Vikhareva non ci sta e risponde: “Non starò mai zitta” (Di sabato 25 marzo 2023) Dissidente russa Elvira Vikhareva dopo l’avvelenamento ha deciso di parlare e mandare un messaggio chiaro a Vladimir Putin. Vikhareva ha portato avanti una politica di opposizione contro il regime dello zar. Diverse sono state le sue pubbliche proteste. Dissidente russa avvelenata con metalli pesanti Elvira Vikhareva ha 32 anni ed una Dissidente russa contro il presidente Vladimir Putin. Nelle ultime ore è finita al centro dell’attenzione politica mondiale perché è stata avvelenata con metalli pesanti. A riportare la notizia è stata il sito indipendente Meduza, che ha ripreso i test di laboratorio a cui Vikhareva è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 marzo 2023)Elviradopo l’avvelenamento ha deciso di parlare e mandare un messaggio chiaro a Vladimir Putin.ha portato avanti una politica di opposizione contro il regime dello zar. Diverse sono state le sue pubbliche proteste.conElviraha 32 anni ed unacontro il presidente Vladimir Putin. Nelle ultime ore è finita al centro dell’attenzione politica mondiale perché è statacon. A riportare la notizia è stata il sito indipendente Meduza, che ha ripreso i test di laboratorio a cuiè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : In ospedale dissidente russa di 32 anni: è stata avvelenata con metalli pesanti. Il sito indipendente Meduza riferi… - Tg3web : Un'alta concentrazione di bicromato di potassio, una sostanza cancerogena e mortale in caso di ingestione, è stata… - Bianca34874951 : RT @Tg3web: Un'alta concentrazione di bicromato di potassio, una sostanza cancerogena e mortale in caso di ingestione, è stata trovata nel… - EugenioCardi : RT @Tg3web: Un'alta concentrazione di bicromato di potassio, una sostanza cancerogena e mortale in caso di ingestione, è stata trovata nel… - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Elvira Vikhareva, esponente dell'opposizione al presidente russo Vladimir Putin, ha denunciato di essere stata avvelenata c… -