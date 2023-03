Cisl Fp Irpinia Sannio | “Basta manager inadeguati al San Pio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Sono mesi che combattiamo contro l’inadeguatezza del management dell’ospedale San Pio sostenendo il personale sanitario ormai al collasso e siamo felici che anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella la pensi proprio come noi. Per questo chiediamo ufficialmente al primo cittadino di convocare la Conferenza dei Sindaci afferenti al Territorio sannita per poter avanzare proposte e affrontare la crisi del sistema sanitario partendo dalle aree interne”. É questa la proposta del segretario generaleFpMassimo Imparato. “Il sindaco Mastella ha ribadito ciò che laFp dice da anni – spiega – la lotta al precariato e la messa in atto di tutte quelle misure, straordinarie e non, che potrebbero contribuire a ripristinare le piante organiche degli operatori ...