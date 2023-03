Retegui è subito polemica: “Serve la traduzione quando parla è assurdo” (Di venerdì 24 marzo 2023) Mateo Retegui attaccante con discendenti italiani ha segnato al suo esordio con la Nazionale durante Italia-Inghilterra. Il gol di Retegui contro l’Inghilterra non Serve a smorzare le polemiche sulla convocazione del giocatore argentino, naturalizzato italiano. Retegui è stato intervistato dalla Rai a fine partita, ma il centravanti della nazionale di Mancini non parla italiano e quindi è stato necessaria la traduzione. Una sfaccettatura che non è piaciuta a molti tifosi: “Spero che sia la prima è l’ultima volta che un attaccante dell’Italia non sappia parlare in italiano. Una volta c’erano gli oriundi, ma qui andiamo oltre” scrive un tifoso. Un altro invece scrive: “Non per polemizzare ma è veramente strano sentire Retegui dell’Italia che non sa ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 marzo 2023) Mateoattaccante con discendenti italiani ha segnato al suo esordio con la Nazionale durante Italia-Inghilterra. Il gol dicontro l’Inghilterra nona smorzare le polemiche sulla convocazione del giocatore argentino, naturalizzato italiano.è stato intervistato dalla Rai a fine partita, ma il centravanti della nazionale di Mancini nonitaliano e quindi è stato necessaria la. Una sfaccettatura che non è piaciuta a molti tifosi: “Spero che sia la prima è l’ultima volta che un attaccante dell’Italia non sappiare in italiano. Una volta c’erano gli oriundi, ma qui andiamo oltre” scrive un tifoso. Un altro invece scrive: “Non per polemizzare ma è veramente strano sentiredell’Italia che non sa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : #Retegui debutta subito da titolare: giocherà con la numero 19 di Bonucci ???? Non convocati Grifo e Pafundi ?… - DAZN_IT : Mancini sceglie subito Retegui ???? Siete curiosi di vederlo in campo? #ItaliaInghilterra #DAZN - GoalItalia : 'Pensavamo che non volesse venire e invece ha detto subito di sì' Mancini annuncia così la prima convocazione di M… - napolipiucom : Retegui è subito polemica: “Serve la traduzione quando parla è assurdo” #Italia #Retegui #ForzaNapoliSempre - infernALE96 : Se mettevi Haaland nel primo tempo dell'Italia faceva pure peggio e criticano subito Retegui che per movimenti ad a… -