Qualificazioni Euro 2024, CR7 da record. Hojlund fa tripletta, Krunic doppietta (Di venerdì 24 marzo 2023) Sono sette le partite che si sono disputate oggi oltre a Italia-Inghilterra. Nel girone C, lo stesso degli azzurri, la Macedonia del Nord ha piegato per 2-1 la resistenza di Malta grazie alle reti del napoletano Elmas e di Curlinov; inutile il gol della bandiera di Yankam nel finale. Grazie a questa vittoria la Macedonia la momento è prima nel raggruppamento con 3 punti insieme all'Inghilterra. GIRONE H La Slovenia ha la meglio in rimonta sul Kazakistan. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Samorodov risponde Brekalo (per la gioia di Vincenzo Italiano) e Vipotnik, autore del gol decisivo. La Danimarca, invece, abbatte la Finlandia per 3-1 sotto i colpi di uno scatenato Hojlund, al debutto da titolare con la Nazionale maggiore. Il classe 2003 segna addirittura una tripletta che non lascia scampo ai "cugini" scandinavi. E dire che Antman ...

