Mulattieri U21 | ' Che emozione segnare per l' Italia'

(Di venerdì 24 marzo 2023) "Sono contento dianche questo tipo di gol 'sporchi', mi piace farmi trovare sempre pronto in area. Per me è un buon momento: sono felice di questi due gol, così come sono felice della ...

Lo afferma l'attaccante dell'Italia, Samuele, al termine dell'incontro amichevole vinto dagli azzurrini per 2 - 0 a Backa Topola contro i pari categoria della Serbia grazie ad una sua ...Match dominato abbondantemente dai ragazzi di Nicolato , che tirano in porta almeno 10 volte e che passano grazie alla doppietta dell'attaccante del Frosinone,. Brillante esordio per il ...Samueleha commentato la doppietta realizzata nell'amichevole tra Serbia e Italia Under 21, decisiva per il 2 - 0 finale: ' Segnare con la maglia della Nazionale è l'emozione più bella che c'è . ...

Serbia U21-Italia U21 0-2, rivivi la diretta: decide Mulattieri Corriere dello Sport

Alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto". Così l'attaccante dell'Italia U21, Samuele Mulattieri, al termine dell'incontro amichevole vinto dagli azzurrini per 2-0 a Backa Topola contro i pari ...Lo afferma il ct dell'Italia U21, Paolo Nicolato, al termine dell'incontro amichevole vinto dagli azzurrini per 2-0 a Backa Topola contro i pari categoria della Serbia. "Mulattieri Riesce sempre a ...