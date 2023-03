Domenica In ospiti 26 marzo 2023: Mara Venier ricorda Paolo Limiti, Orietta Berti non ci sarà (Di venerdì 24 marzo 2023) Domenica In ospiti 26 marzo 2023 Domenica 26 marzo 2023 andrà in onda un nuovo appuntamento di “Domenica In” condotto come sempre dalle ore 14 su Rai 1. Un pomeriggio di festa con tanti altri protagonisti dello spettacolo presenti negli studi Fabrizio Frizzi di Roma. In particolare, sarà una giornata dedicata al grande Paolo Limiti, uno degli autori più noti della musica leggera italiana, ma anche conduttore e autore televisivo. Mara Venier, per l’occasione, accoglierà amici e colleghi del protagonista. Questo e molto altro nella prossima puntata. A seguire gli ospiti di Domenica In del 26 marzo ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 24 marzo 2023)In2626andrà in onda un nuovo appuntamento di “In” condotto come sempre dalle ore 14 su Rai 1. Un pomeriggio di festa con tanti altri protagonisti dello spettacolo presenti negli studi Fabrizio Frizzi di Roma. In particolare,una giornata dedicata al grande, uno degli autori più noti della musica leggera italiana, ma anche conduttore e autore televisivo., per l’occasione, accoglierà amici e colleghi del protagonista. Questo e molto altro nella prossima puntata. A seguire glidiIn del 26...

