Comicon Napoli e sfida alla Salernitana, Simeone: “Prevenire rischio incidenti” (Di venerdì 24 marzo 2023) Il consigliere comunale Nino Simeone chiede interventi di sicurezza per il 29 aprile per il Comicon e Napoli-Salernitana. In vista della partita di calcio Napoli-Salernitana che si svolgerà allo stadio “Maradona” di Napoli, insieme alla seconda giornata del Comicon, è essenziale una “pianificazione tempestiva e di ogni intervento utile a Prevenire il rischio di incidenti, considerando anche la possibilità di sospendere l’evento “Comicon” solo per il 29 aprile“. Questa è la richiesta del presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Nino Simeone, in una lettera inviata al prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 marzo 2023) Il consigliere comunale Ninochiede interventi di sicurezza per il 29 aprile per il. In vista della partita di calcioche si svolgerà allo stadio “Maradona” di, insiemeseconda giornata del, è essenziale una “pianificazione tempestiva e di ogni intervento utile aildi, considerando anche la possibilità di sospendere l’evento “” solo per il 29 aprile“. Questa è la richiesta del presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Nino, in una lettera inviata al prefetto di, Claudio Palomba, ...

