(Di giovedì 23 marzo 2023) . E’ la storia di Ettore, unin condizioni disperateRoma. Non solo le botte subite da quelli che dovevano essere i suoi, ma anche un totale abbandono che avevano reso l’animale un semi vegetale: non usciva mai, unghie lunghe, mai lavato, mangiava poco e soprattutto nel suo intimo combatteva con un grave. Ettore, ilrinato dopo le violenze e ilCome racconta il Messaggero Roma, ilha vissuto un’esperienza terribile nel proprio passato. A salvargli la vita, oltre l’intervento dei volontari, anche l’arresto dei, che lo tenevano segregato in casa e in balia della morte. Come detto dai volontari, “ancora un mese e ilsarebbe morto senza l’intervento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Vive la violenza dei padroni e il tumore, cane salvato dall’Enpa: ora è pronto per l’adozione - VIGELLI : @warlord998 @fabiofilo @marcofurfaro @matteorenzi Chi vive su questo mondo lo sa, inutile forzare le mani, l'imbr… - _absolut_joy : @DanielePasquar4 @realvarriale @juventusfc Forse il varriale fazioso avrà la fortuna che un giudice juventino che l… - fefebaraonda : @JamesB04016 @Mainaxcs Teorica mica tanto:nella pratica erano governati da gente che metteva la volontà di putin da… - Giusepp44167115 : RT @UNICEF_Italia: Da 1??2?? anni i bambini della #Siria nascono e crescono senza conoscere la pace, ostaggi della guerra, della violenza… -

Visto che c'è tantanel mondo, anche a causa di questo fenomeno, ritengo sia giusto ... Ho fatto con lui I due carabinieri, Siuna volta sola e Maledetto il giorno che t'ho incontrato. ...... abbiamo dato il più possibile voce a chiin Italia e ha le sue radici in paesi come Siria, ... che con le sue storie per il New Yorker ha rivelato le prime accuse disessuale contro il ...Comunque per tutte vale la regola che non sie lavora nella stessa città. Le ragazze si ... Notte dopo notte, Nubia subisce tutto il repertorio die sfruttamento della strada. Tentano di ...

Vive la violenza dei padroni e il tumore, cane salvato dall’Enpa: ora è pronto per l’adozione Il Corriere della Città

Vive la violenza dei padroni e il tumore, cane salvato dall’Enpa: ora è pronto per l’adozione. E’ la storia di Ettore, un cane salvato in condizioni disperate dall’ENPA Roma. Non solo le botte subite ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...