Viareggio Cup 2023, Girone 5: Fiorentina e Monterosi a punteggio pieno e agli ottavi (Di giovedì 23 marzo 2023) Primi verdetti dal Girone 5 della Viareggio Cup, dove la Fiorentina domina – come da pronostico – anche il Seravezza, e vola a punteggio pieno e agli ottavi di finale dopo il successo odierno per 4-0. E al turno successivo ci va anche il Monterosi, che vince 3-0 sull'Euro New York e si contenderà con i viola il primato nel Girone. TABELLONE ottavi TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE agli ottavi RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO IL REGOLAMENTO DEL TORNEO Fiorentina – SERAVEZZA 4-0 Viola sempre in controllo sin dalle fasi iniziali del match, nonostante durante i primi 20? non siano riusciti a sbloccare il risultato. Poi un paio di disattenzioni difensivi degli avversari hanno ...

