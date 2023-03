Tik Tok, Ceo al Congresso Usa: “Raccogliamo stessi dati di Fb e Tw” (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Tik Tok raccoglie gli stessi dati di Facebook e Twitter. E’ quanto ha spiegato il Ceo della piattaforma Shou Chew nella sua testimonianza al Congresso in cui è stato attaccato, anche duramente, da Repubblicani e Democratici. “Questi sono i dati frequentemente raccolti da numerose altre aziende”, ha affermato, rispondendo alla richiesta di un impegno a non raccogliere dati sulla salute o la localizzazione, del deputato Frank Pallone. “Siamo impegnati a essere molto trasparenti con i nostri utenti su quello che Raccogliamo. Non credo che Raccogliamo di più della maggioranza degli attori dell’industria”, ha aggiunto sottolineando, più volte interrotto dai parlamentari, che l’azienda non è estensione del governo cinese. Quest’ultimo, assicura, “non ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Tik Tok raccoglie glidi Facebook e Twitter. E’ quanto ha spiegato il Ceo della piattaforma Shou Chew nella sua testimonianza alin cui è stato attaccato, anche duramente, da Repubblicani e Democratici. “Questi sono ifrequentemente raccolti da numerose altre aziende”, ha affermato, rispondendo alla richiesta di un impegno a non raccoglieresulla salute o la localizzazione, del deputato Frank Pallone. “Siamo impegnati a essere molto trasparenti con i nostri utenti su quello che. Non credo chedi più della maggioranza degli attori dell’industria”, ha aggiunto sottolineando, più volte interrotto dai parlamentari, che l’azienda non è estensione del governo cinese. Quest’ultimo, assicura, “non ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... yassa9898 : RT @CalcioFinanza: “We the Next Gen”, la #Juventus lancia una serie in esclusiva su Tik Tok - utentenoncapito : @AntezzaF io quando vedo tik tok di cani o vecchietti - TV7Benevento : Tik Tok, Ceo al Congresso Usa: 'Raccogliamo stessi dati di Fb e Tw' - - 4nsiaN0 : I filtri di tik tok a volte fanno magie - Corina00626735 : RT @uunformat: doc ti ricordi quando chiedevi se i tuoi audio andassero virali su tik tok? La risposta è no… però è pieno di video e audio… -