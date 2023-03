Rosa Chemical annuncia le date del Summer Tour 2023 (Di giovedì 23 marzo 2023) , i biglietti per i concerti dell’artista rivelazione del Festival di Sanremo Rosa Chemical, rivelazione dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato per la prima volta con Made in Italy, annuncia il suo Tour estivo. Le date, prodotte da Friends & Partners e da Magellano Concerti, lo vedranno accendere i palchi dei principali festival italiani. Per tutte le info sui biglietti consultare i siti www.friendsandpartners.it e www.magellanoconcerti.it/. Il Tour avrà inizio il 2 giugno 2023 al Nameless Festival di Annone di Brianza (LC), per poi proseguire il 3 giugno allo Straborgo di Livorno, il 23 giugno all’Oltre Festival di Bologna, il 24 giugno al Parco della Musica di Padova, il 1 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO), il ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) , i biglietti per i concerti dell’artista rivelazione del Festival di Sanremo, rivelazione dell’edizionedel Festival di Sanremo, a cui ha partecipato per la prima volta con Made in Italy,il suoestivo. Le, prodotte da Friends & Partners e da Magellano Concerti, lo vedranno accendere i palchi dei principali festival italiani. Per tutte le info sui biglietti consultare i siti www.friendsandpartners.it e www.magellanoconcerti.it/. Ilavrà inizio il 2 giugnoal Nameless Festival di Annone di Brianza (LC), per poi proseguire il 3 giugno allo Straborgo di Livorno, il 23 giugno all’Oltre Festival di Bologna, il 24 giugno al Parco della Musica di Padova, il 1 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO), il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... skam_vibes : @spaccamilcollo Se non vi piace sto genere di cose penso che non dovreste proprio ascoltare rap. Lo stesso rosa che… - 91tslvr : @folkvrep Se per quello c’è andato anche rosa chemical, che ha letteralmente scritto polka che dice “ questa puttan… - staseranonesco : SONO STATA LA PRIMA A DIRE CHE CAZZO NO NON LO VOGLIO FA ROSA CHEMICAL PERÒ OH MICA CI METTO DEI SOLDI QUINDI - staseranonesco : partendo dal presupposto che rosa chemical è tipo di un noioso/innocquo che boh non riesco manco a spiegare. vi dov… - RadioDueLaghi : Rosa Chemical, rivelazione di Sanremo 2023, annuncia le prime date del tour estivo 2023, tra Festival, arene e spec… -