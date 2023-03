“Rischio chiusura di 700 istituti e aumento della dispersione scolastica. Stipendi? Piccolo passo avviato dal precedente Governo. Ma ancora non basta”. INTERVISTA a Barbara Floridia (M5S) (Di giovedì 23 marzo 2023) Il dimensionamento scolastico, la regionalizzazione e l'aumento degli Stipendi. L'opposizione si muove e mette sotto i riflettori i temi più importanti dell'attualità scolastica per pungere il Governo sulle manovre già intraprese e quelle annunciate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) Il dimensionamento scolastico, la regionalizzazione e l'degli. L'opposizione si muove e mette sotto i riflettori i temi più importanti dell'attualitàper pungere ilsulle manovre già intraprese e quelle annunciate. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viveremarche : Scuole a rischio chiusura nelle aree interne, Mangialardi e Vitri: 'Un problema urgente che interessa intere comuni… - CalabriaViking : RT @1411nico: Bella prospettiva all'orizzonte: 6/8 della difesa confermati, con il rischio che non sia mai dio Cuadrado becca una partita f… - 1411nico : Bella prospettiva all'orizzonte: 6/8 della difesa confermati, con il rischio che non sia mai dio Cuadrado becca una… - missbuonanotte : Ho scoperto una cosa che purtroppo non posso svelare altrimenti rischio la chiusura del mio account ma soprattutto… - StampaAsti : Dipendenti Conbipel verso lo sciopero, dieci punti vendita a rischio chiusura -