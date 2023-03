Ponte sullo Stretto di Messina, Salvini: “Per la Sicilia sarà boom economico” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Il Ponte sullo Stretto di Messina sarà un boom economico per la Sicilia e non farlo per la mafia sarebbe una resa morale”. Salvini è un fiume in piena e sul suo Ponte sfodera il meglio di sé. E promette che i cantieri inizieranno entro l’estate del 2024. Una data da segnarsi in agenda. E ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023) “Ildiunper lae non farlo per la mafia sarebbe una resa morale”.è un fiume in piena e sul suosfodera il meglio di sé. E promette che i cantieri inizieranno entro l’estate del 2024. Una data da segnarsi in agenda. E ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : In un minuto, dati e numeri alla mano, ecco perché faremo il Ponte sullo Stretto di Messina. - ultimora_pol : Ponte sullo Stretto, Matteo #Salvini: 'Gli ingegneri dicono che ci vorrà cinque anni dall'inizio della costruzione,… - matteosalvinimi : Oltre al Ponte sullo Stretto, stiamo investendo su strade, ferrovie, dighe, porti ed aeroporti in Sicilia, Calabria… - 18071956e : RT @matteosalvinimi: In un minuto, dati e numeri alla mano, ecco perché faremo il Ponte sullo Stretto di Messina. - Pensioniamoci : @AFGiudice @VeroDeRomanis Il PNRR non sposterà di una virgola tutte le nostre problematiche sopra esposte,anzi sarà… -