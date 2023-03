Palinuro, cane trascinato sott’acqua da polpo: inutili i soccorsi (Di giovedì 23 marzo 2023) Un episodio drammatico quello accaduto a Palinuro, nel comune di Centola, nella giornata di ieri: un cucciolo è stato trascinato sott’acqua da un polpo. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, il cucciolo è caduto improvvisamente tra gli scogli, nell’area portuale di Palinuro. Il cagnolino aveva cominciato a lamentarsi, attirando l’attenzione dei passanti. Purtroppo nessuno è riuscito a tirarlo fuori, essendo finito in una zona piuttosto difficile da accedere, per cui è stato stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto. Sono stati vani i soccorsi. Un polpo, infatti, incredibilmente, ha trascinato in acqua il cane e in pochi secondi lo ha tirato giù in profondità provocandone poi il ... Leggi su zon (Di giovedì 23 marzo 2023) Un episodio drammatico quello accaduto a, nel comune di Centola, nella giornata di ieri: un cucciolo è statoda un. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, il cucciolo è caduto improvvisamente tra gli scogli, nell’area portuale di. Il cagnolino aveva cominciato a lamentarsi, attirando l’attenzione dei passanti. Purtroppo nessuno è riuscito a tirarlo fuori, essendo finito in una zona piuttosto difficile da accedere, per cui è stato stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto. Sono stati vani i. Un, infatti, incredibilmente, hain acqua ile in pochi secondi lo ha tirato giù in profondità provocandone poi il ...

