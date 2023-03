Napoli | Osimhen | «Spalletti mi piace | ha la mia stessa mentalità La maschera…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 marzo 2023) Victor, attaccante del, ha parlato del momento degli azzurri in Serie A e della squadra di LucianoVictor, attaccante del, ha parlato a Elegebete Tv Sports. MOMENTO – «Ora sono estremamente orgoglioso di me stesso, sto collezionando dei numeri pazzeschi e questo è un bene per me e per il, la mia squadra. Ora siamo in corsa per diventare campioni e festeggiare. Darò tutto me stesso nelle prossime partita per assicurarmi che i miei sogni si avverino, non vedo l’ora! Lo Scudetto sta diventando realtà».– «Miperché ha il mio stesso tipo di: non crede che sia fatta finché non è davvero fatta. E questo l’ha trasmesso a tutto lo spogliatoio. In allenamento ...