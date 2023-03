Il dramma dei pensionati italiani: più della metà è sulla soglia di povertà (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar – I pensionati italiani vivono in regime di povertà nella maggioranza dei casi. I dati Inps riportati da Tgcom24 lasciano poco spazio all’interpretazione. pensionati in povertà La soglia di povertà, per i singoli, si trova in una fascia dai circa 550 euro al mese agli 890, a seconda di diverse variabili, inclusa la regione di residenza. Più della metà di chi percepisce la pensione in Italia ci si ritrova perfettamente. I dati parlano chiaro: oltre il 55% dei pensionati italiani percepisce importi mensili inferiori ai 750 euro che rientrano perfettamente nella fascia di povertà definita. Se si parla di media, ovviamente, si sale: 1.359,53 euro, e altrettanto ovviamente il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar – Ivivono in regime dinella maggioranza dei casi. I dati Inps riportati da Tgcom24 lasciano poco spazio all’interpretazione.inLadi, per i singoli, si trova in una fascia dai circa 550 euro al mese agli 890, a seconda di diverse variabili, inclusa la regione di residenza. Piùdi chi percepisce la pensione in Italia ci si ritrova perfettamente. I dati parlano chiaro: oltre il 55% deipercepisce importi mensili inferiori ai 750 euro che rientrano perfettamente nella fascia didefinita. Se si parla di media, ovviamente, si sale: 1.359,53 euro, e altrettanto ovviamente il ...

