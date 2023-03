Francia, pensioni, duri scontri sui grandi Boulevards a Parigi (Di giovedì 23 marzo 2023) La manifestazione contro la riforma delle pensioni in corso a Parigi sta diventando molto dura. Mentre i sindacati parlano di una partecipazione superiore alle 800.000 unità scontri tra manifestanti e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) La manifestazione contro la riforma dellein corso asta diventando molto dura. Mentre i sindacati parlano di una partecipazione superiore alle 800.000 unitàtra manifestanti e ...

Rivolta in Francia contro Macron, pesanti scontri a Parigi (Video) Roma, 23 mar - Impressionanti manifestazioni e scontri in diverse zone della Francia contro la riforma delle pensioni voluta e approvata dal governo Macron senza passare dal voto parlamentare. Stando a quanto riferito dalle autorità transalpine, alle 15 circa 413mila persone hanno partecipato alle manifestazioni.

Riforma delle pensioni in Francia: scontri con le forze dell'ordine A Parigi si stanno verificando scontri tra forze dell'ordine e alcuni manifestanti durante la manifestazione contro la riforma delle pensioni. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva 'BfmTv', circa 250 persone si sono contrapposte agli agenti lanciandogli oggetti contundenti. Individui vestiti di nero e a volto coperto hanno partecipato agli scontri.

Francia a ferro e fuoco, scontri e cariche della polizia nelle proteste contro riforma delle pensioni Francia a ferro e fuoco oggi nel nono giorno di protesta contro la riforma delle pensioni voluta dal governo francese. Tensioni, scontri e cariche della polizia si registrano a Parigi ma anche in altre città francesi.