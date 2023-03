Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci | la relazione è finita malissimo | “Ti autorizzo a postare le prove contro di me”

(Di giovedì 23 marzo 2023) La storia d’amore trasembrerebbe essere. Solo poco tempo fa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi aveva annunciato pubblicamente che la pronipote diaveva chiesto una ‘pausa di riflessione’. I motivi? Le differenze caratteriali tra i due e la gelosia di lei. Ora, però, è stataa dire la sua, decidendo di parlare per la prima volta della vicenda. Attraverso una Instagram story, l’ereditiera ha aggiunto un ulteriore dettaglio sui rapporti attuali con l’ex protagonista di Temptation Island. C’è una persona che invece di pensare a mie ipotetiche frequentazioni con altri uomini, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Se pensa queste cose, non è che per caso lo sta ...

E' provato. Vuole tornare con Drusilla Gucci che l'avrebbe bloccato ovunque: Instagram e cellulare. Ora, influencer da oltre 1 milione di follower e tanti tatuaggi sul corpo, è in crisi. La sua storia con Drusilla Gucci ha subito una battuta d'arresto. Improvvisamente. 'Una forte ...La schermitrice, ex fidanzata di, ha perso al televoto e ha abbandonato la casa di Cinecittà in una puntata ricca di colpi di scena. La 43esima diretta condotta da Alfonso ...è tornato a parlare della sua ex Antonella Fiordelisi, rivelando che la sua relazione con Edoardo è destinata a finire. Ai microfoni di Turchesando , un programma condotto da ...

Francesco Chiofalo ha parlato ai microfoni di RTL 102.5 rivelando di essere in crisi con la fidanzata Drusilla Gucci: ecco le sue parole ...