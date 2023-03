Forse abbiamo capito come si adattano i videogiochi (Di giovedì 23 marzo 2023) Ci sono cinque parole che rappresentano l’incubo di ogni cinefilo: “film tratto da un videogioco”. Per una volta, no, non sono stupidi pregiudizi ma timori fondati su anni e anni di delusioni costanti. La sfortunata tradizione ebbe inizio negli anni Novanta con film grezzi come Super Mario Bros., Street Fighter e Mortal Kombat. Pellicole invecchiate male, che magari hanno lasciato un tenero ricordo nei cuori di molta gente, ma che riviste oggi non fanno proprio una bella figura. Le cose sono andate ancora peggio agli inizi degli anni Duemila: i due Tomb Raider con Angelina Jolie (tolta lei, perfetta nella parte, nulla resta di quei film), l’infinita saga scialba di Resident Evil (di cui salviamo solo il capostipite), e poi Doom con The Rock, Max Payne, Hitman, Prince of Persia. Ogni volta la stessa storia: delusione assoluta e sconforto davanti ad operazioni senza una ... Leggi su screenworld (Di giovedì 23 marzo 2023) Ci sono cinque parole che rappresentano l’incubo di ogni cinefilo: “film tratto da un videogioco”. Per una volta, no, non sono stupidi pregiudizi ma timori fondati su anni e anni di delusioni costanti. La sfortunata tradizione ebbe inizio negli anni Novanta con film grezziSuper Mario Bros., Street Fighter e Mortal Kombat. Pellicole invecchiate male, che magari hanno lasciato un tenero ricordo nei cuori di molta gente, ma che riviste oggi non fanno proprio una bella figura. Le cose sono andate ancora peggio agli inizi degli anni Duemila: i due Tomb Raider con Angelina Jolie (tolta lei, perfetta nella parte, nulla resta di quei film), l’infinita saga scialba di Resident Evil (di cui salviamo solo il capostipite), e poi Doom con The Rock, Max Payne, Hitman, Prince of Persia. Ogni volta la stessa storia: delusione assoluta e sconforto davanti ad operazioni senza una ...

