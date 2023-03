Addio al fondatore della band “Marlene Kuntz”: aveva lasciato la musica per insegnare scienze alla scuola media (Di giovedì 23 marzo 2023) È stato trovato morto nella sua abitazione a Cuneo Luca Bergia, batterista storico e fondatore della band "Marlene Kuntz", un'icona del panorama musicale indipendente italiano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) È stato trovato morto nella sua abitazione a Cuneo Luca Bergia, batterista storico e", un'icona del panoramale indipendente italiano. L'articolo .

