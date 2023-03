Dentro i cortili di Milano, la storia di Charles: diseredato dalla famiglia (per amore) e in fuga dallo Sri Lanka – L’intervista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Allontanato dalla famiglia per amore. È la storia di Charles, figlio di una giornalista inglese del Times, costretto a lasciare la propria casa in Sri Lanka per ricostruirsi una nuova vita in Italia. Prima a Viterbo, poi tra i portoni di quella Milano centrale, nascosta dalle vie affollate dello shopping. Oggi fa il custode in una palazzina di Via del Torchio. Seduto tra le scartoffie e un mucchio di posta da recapitare agli appartamenti del civico 4 e pure tra i ricordi di un’esistenza passata in un Paese dal 1948 indipendente nell’ambito del Commonwealth, racconta a Open la sua storia. Un racconto fatto di dolore per esser stato allontanato dalla famiglia a causa della sua libertà di scelta: scegliere chi amare, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) Allontanatoper. È ladi, figlio di una giornalista inglese del Times, costretto a lasciare la propria casa in Sriper ricostruirsi una nuova vita in Italia. Prima a Viterbo, poi tra i portoni di quellacentrale, nascosta dalle vie affollate dello shopping. Oggi fa il custode in una palazzina di Via del Torchio. Seduto tra le scartoffie e un mucchio di posta da recapitare agli appartamenti del civico 4 e pure tra i ricordi di un’esistenza passata in un Paese dal 1948 indipendente nell’ambito del Commonwealth, racconta a Open la sua. Un racconto fatto di dolore per esser stato allontanatoa causa della sua libertà di scelta: scegliere chi amare, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Figlio di una giornalista inglese del Times, oggi lavora come custode di un palazzo nel centro del capoluogo lombar… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: PORTIERE I PORTIERI ANCORA IN POSSESSO DI CASE INTERNE ALLA SCUOLA? VIVEVANO DENTRO LA SCUOLA STATALE AMPI CORTILI COME… - GHERARDIMAURO1 : PORTIERE I PORTIERI ANCORA IN POSSESSO DI CASE INTERNE ALLA SCUOLA? VIVEVANO DENTRO LA SCUOLA STATALE AMPI CORTILI… - LMeaulnes : @zaiapresidente ?????? Finalmente non ci perdiamo più in mezzo alle vigne e non finiamo dentro ai cortili con i cani feroci - VannaRicci : RT @ImSophiaPLMS: Se volete vedere la Milano bella intrufolatevi dentro portoni e cortili -