Aouani | insulti razzisti sui social E Lui | ' La diversità è una ricchezza'

ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Il nuovo primatista italiano della maratona: 'Ma il 99% degli italiani ha un gran cuore' #aouani #atletica - Gazzetta_it : Il nuovo primatista italiano della maratona: 'Ma il 99% degli italiani ha un gran cuore' #aouani #atletica - TV7Benevento : Atletica: Aouani risponde agli insulti razzisti sui social, 'la diversità è una ricchezza' -… - sportli26181512 : Atletica, Aouani risponde agli insulti razzisti sui social: 'La diversità è una ricchezza': L'azzurro, che domenica…

A Barcellona, domenica scorsa, Iliass Aouani ha realizzato il primato italiano di maratona, con il tempo di 2h07'16". Un record che però non lo ha messo al riparo da diversi messaggi spiacevoli che in ..."L'abbiamo rubati alla federazione marocchina o è almeno cresciuto in Italia", "Anche questo comprato, ma non è possibile", "Sono entrambi africani". Questi alcuni commenti, decisamente ignobili, com ...