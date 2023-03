Sono 16 i calciatori del Napoli convocati nelle loro Nazionali

(Di martedì 21 marzo 2023) Meret, Di Lorenzo e Politano sfideranno l'Inghilterra al Maradona Ultima sosta stagionale per gli impegni delle. Il, primo in classifica, conta 16. Si parte con Meret, Di Lorenzo e Politano, voluti dal ct Roberto Mancini per la doppia sfida di qualificazioni all'Europeo 2024 contro l'Inghilterra (giovedì 23 aprile al Maradona) e Malta.anche Anguissa (Camerun) Bereszynski e Zielinski (Polonia), Elmas (Macedonia), Lobotka (Slovacchia), Lozano (Messico), Ostigard (Norvegia,), Rrahmani (Kosovo), Kim (Corea del Sud), Kvaratskhelia (Georgia), Olivera (Uruguay), Osimhen (Nigeria) e Simeone, nell'Argentina campione del mondo che sfida Panama e Curacao in amichevole

Meret, Di Lorenzo e Politano sfideranno l'Inghilterra al Maradona Ultima sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali. Il Napoli, primo in classifica, conta 16convocati. Si parte con Meret, Di Lorenzo e Politano, voluti dal ct Roberto Mancini per la doppia sfida di qualificazioni all'Europeo 2024 contro l'Inghilterra (giovedì 23 aprile al ...

